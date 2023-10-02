HDP'ye "teröre yardım" operasyonu
Ankara saldırısından sonra terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen HDP'lilere operasyon düzenlendi
Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldırı girişiminin ardından ekipler harekete geçti.
İstanbul ve Kırklareli'de 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları dahil 20 kişi gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları da bulunuyor.
ÖRGÜT MENSUPLARINA YARDIM TOPLAMIŞLAR
Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda BTÖ'nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
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