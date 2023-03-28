HDP ve HÜDA PAR farkını vatandaştan dinleyelim
HDP ile HÜDA PAR'ı bir tutarak terör örgütlerinin uzantısını meşrulaştırmaya çalışanlara en güzel cevabı vatandaş veriyor.
Gündem 28.03.2023, 09:56
Vatandaş, Millet İttifakı'nın HDP üzerinden gerçekleştirmek istediği hedefini de HDP'nin de ne olduğunu gayet güzel özetliyor.
Millet İttifakı'nın HDP ile yaptığı kirliği pazarlığı perdelemek için HDP ile HÜDA PAR'ı bir tutmaya çalışanlara da yine en iyi cevabı vatandaş veriyor.
İşte sokak röportajında bir vatandaşın HDP ve HÜDA PAR farkını anlattığı o konuşması:
Altılı Masa'nın HDP PKK Aşkı— Muzaffer Başaran (@MuzafferBasaa) March 28, 2023
CHP ile HDP önce sevgiliydiler.
Şimdi nikah masasına oturdular.
Bu birliktelikten çocuk yapmak istiyorlar.pic.twitter.com/CVfXdRy4E9
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