HDP ve HÜDA PAR farkını vatandaştan dinleyelim

Vatandaş, Millet İttifakı'nın HDP üzerinden gerçekleştirmek istediği hedefini de HDP'nin de ne olduğunu gayet güzel özetliyor.

Millet İttifakı'nın HDP ile yaptığı kirliği pazarlığı perdelemek için HDP ile HÜDA PAR'ı bir tutmaya çalışanlara da yine en iyi cevabı vatandaş veriyor.

İşte sokak röportajında bir vatandaşın HDP ve HÜDA PAR farkını anlattığı o konuşması: