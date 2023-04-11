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HDP sandık kurulundaki hakkını kaybetti

HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında girme kararı aldığı için sandık kurullarındaki haklarını kaybetti. Sandık kurullarında en büyük 3. partinin üye bulundurma hakkı bulunuyordu. Şimdi bu hak MHP'ye geçmiş oldu.

Gündem 11.04.2023, 10:04
HDP sandık kurulundaki hakkını kaybetti

Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girecek olan HDP'nin sandık kurulundaki varlığı tartışma konusu oldu. MHP'nin konuyla ilgili başvurusunu inceleyen Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin sandık kurullarında temsilci hakkı bulunduramayacağına karar verdi. Yurt dışındaki sandık kurullarında ise HDP yerine MHP temsilcilerinin görev yapacağı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nde devam eden parti kapatma davası nedeniyle HDP seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı aldı. Kararla birlikte üçüncü parti konumunda bulunan HDP'nin sandık kurulundaki varlığı tartışılmaya başlandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, tartışmaların ardından MHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. Başvuruda,HDP'nin seçimlere katılmama durumunun aday listesi teslim edilmemesi nedeniyle kesinleştiği belirtilerek 14 Mayıs seçimlerinde sandık kurullarında görev yapamayacağı kaydedildi. HDP de Yüksek Seçim Kurulu'na, sandık kurullarındaki durumlarına ilişkin görüş sordu.

Yüksek Seçim Kurulu, hem MHP hem de HDP'nin başvurusunu değerlendirmeye aldı. YSK, seçime girmeme kararı kesinleşen HDP'nin sandık kurullarında görev yapamayacağına karar verdi.

MEVZUAT NE DİYOR?

Peki bu karar sonrası sandık kurulları nasıl şekillenecek? Siyasi Partiler Yasasına göre; son genel seçimde ilk beş sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyor. İlk beş her seçim çevresinde ayrı olarak belirleniyor. Yani sandık kurullarında görev alacak partiler seçim çevrelerine göre farklılık gösterebiliyor. Yurtdışı Seçim Kurulu ise tek seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partiler yurtdışı sandık kurullarında görev alabiliyordu. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde, ülke genelinde AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaşmaları dolayısıyla yurtdışı sandık kurullarında, 14 Mayıs seçimleri için üye bulundurma hakkı elde etmişti.

Ancak; YSK'nın son kararı sonrası HDP sandık kurullarında bulunamayacak. Yurtiçinde HDP'yi takip eden partiler sandık kurullarına girecek. Yurtdışı sandık kurullarında ise HDP'nin yerine 2018 seçimlerinde ülke genelinde dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.

#HDP
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