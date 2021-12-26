HDP'nin tartışmalı kongresine terör soruşturması
Diyarbakır'da gerçekleştirilen ve bölücü elebaşı Abdullah Öcalan için sloganların atıldığı, teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi için terör soruşturması başlatıldı.
Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.
Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi.
"HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır." diyen Sancar, büyük bir barış projesinden söz ettiklerini ifade etti.
"Terör" soruşturması başlatıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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