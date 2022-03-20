HDP'nin İstanbul'daki etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı
Valilik, HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gündem 20.03.2022, 22:58
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinin saat 12.30'da başlayıp, 16.30'da sona erdiği belirtilerek, "Etkinlikte, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Kaynak: AA
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