HDP'nin adayı dağ kadrosundan çıktı
HDP'nin milletvekili adayı terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan çıktı.
Gündem 26.04.2023, 10:54
HDP'nin milletvekili adayı olarak gösterdiği isim terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan çıktı.
İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen HDP Kocaeli vekil adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.
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