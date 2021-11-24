HDP Marmara İlçe Başkanı'na tutuklama
Balıkesir'in Marmara ilçesinin HDP ilçe başkanı olan A.Ü, bir kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Gündem 24.11.2021, 10:58
İddiaya göre, Avşa Adası'na bağlı Deniz Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda HDP Marmara ilçe başkanlığını yürüten A.Ü (57), Ecrin Ş'yi silahla tehdit etti.
Marmara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Ü'nün evinde yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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