HDP'liler Kılıçdaroğlu'nu bağrına bastı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen mitingde HDP'lilere seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen mitingde konuştu.
Mitingde HDP'lilerin çoğunlukta olduğu açılan HDP bayraklarından net bir şekilde görüldü.
Diğer CHP mitinglerinin aksine Van'daki mitingde ay yıldızlı bayraklarının azlığı dikkatlerden kaçmadı.
Kılıçdaroğlu, miting alanına ilerlerken CHP'nin 2018 seçimlerinde 2,6 oy aldığı HDP'lilerin ilgisiyle karşılaştı.
HDP'lilerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü miting alanına 1 saat geç ulaştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binlerce kişinin otobüsü karşılamak için uzun bir caddeyi doldurduğu görüldü.
Kılıçdaroğlu, Beşyol Meydanı'nda saat 15.00'te düzenlenen mitinginde konuşma yaptı.
"Bu ülkeye barışı getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu "Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim" ifadelerini kullandı.
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