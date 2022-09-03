HDP'li Semra Güzel tutuklandı
Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.
Gündem 03.09.2022, 22:37 03.09.2022, 23:00
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.
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