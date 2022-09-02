HDP'li Semra Güzel sahte pasaportla yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadesini kullandı.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.