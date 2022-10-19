HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç başlıyor



TBMM Başkanlık Divanı, Güzel'in Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmadığını tespit etmişti. Başkanlık Divanı'nın bu kararı Adalet-Anayasa Karma Komisyonuna gönderildi.

Karma Komisyon'un bu hafta Güzel'in devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi gündemi ile toplanması bekleniyor. Komisyon, milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik raporunu daha sonra Meclis Genel Kuruluna sunacak.

Genel Kurul'da yapılacak oylama ile Güzel'in milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verilecek...

Kaynak: Türkiye