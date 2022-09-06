HDP'li Semra Güzel ile beraber yakalanan iki şüpheli adliyede
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile yakalanan iki zanlı adliyeye sevk edildi.
Gündem 06.09.2022, 18:23
Semra Güzel'in 2 Eylül'de İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde birlikte yakalandığı, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan Fırat D'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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