HDP'li Semra Güzel hakkındaki rapor Genel Kurul'da oylanacak

Meclis, önemli konularda mesai yapacağı yoğun bir haftaya giriyor.

Haftalık çalışmasına 1 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda iş birliği konularını içeren uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu, Genel Kurul gündemine gelecek.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi ele alınacak

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun pazartesi günkü toplantısında, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklif ile nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme, denetleme faaliyetleri ve yaptırımları uygulayabilme yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yetki, sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki sorumluluk rejiminin belirlenmesi amaçlanıyor.

Özvar, YÖK'ün çalışmalarıyla ilgili komisyonu bilgilendirecek

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu salı günü toplanacak. Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün çalışmaları hakkında komisyonu bilgilendirecek.

Diyanet Akademisi kurulacak

Komisyonda, ayrıca aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Dışişleri Komisyonu salı günü toplanacak. Komisyonda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak. Toplantıda ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile yürüttüğü faaliyetler konusunda sunum yapacak.

LinkedIn yetkilileri komisyona bilgi verecek

Dijital Mecralar Komisyonu perşembe günü toplanacak. Toplantıda sosyal paylaşım platformu LinkedIn yetkilileri komisyona bilgi verecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, eczane tabelalarından vergi alınmamasını içeren Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Bu arada, siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.