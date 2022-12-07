HDP'li Remziye Tosun'dan başörtüsü provokasyonu
HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların durdurulmasını ve terörist başı Öcalan'ın şartlarının iyileşmesini istedi ve başörtüsünü çıkarıp yere attı.
Gündem 07.12.2022, 23:08
HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu’nda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın hapishane şartlarını ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi.
BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP YERE ATTI
Teröristlerin hakkını savunmak için başörtüsünü çıkaran Tosun, "Ben de çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu bir barışın gelmesi için tülbendimi, tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum." diyerek yere attı.
AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ
Tosun'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki yükseldi.
Kaynak: Yeni Şafak
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