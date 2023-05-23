HDP'li Önder: Kılıçdaroğlu'nun bize taahhütleri var

14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine taahhüt ettiği şeyler olduğunu söyleyerek "Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda..." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için geri sayım devam ederken Yeşil Sol Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

"AĞIR BİR SORUMLULUK ALDI ÜZERİNE"

"Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var" diyen Önder, "Yani örneğin bağımsız yargı... Bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda..." ifadelerini kullandı.

"ADALET BAHSİNDEN BAŞLAMASI GEREK"

Açıklamasının devamında "Adalet" vurgusu yapan Yeşil Sol Partili Önder, "Zaten bu ülkede değişim talebi de tam bu noktalarda... En başta adalet... adaletsizlikten şikayet alanında odaklanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bir hiyerarşik olarak önce şunu yapacağı, sonra bunu yapacağı ya da bunu yapmayacağı gibi bir şey ben öngöremem. Ama kesinlikle adalet bahsinden başlaması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.