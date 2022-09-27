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HDP'li Hasip Kaplan: İstersem randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Yanındayız" mesajı paylaşan HDP'li Hasip Kaplan, şimdi de rotayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevirdi. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener’e kahvaltıya rahat giderim." ifadelerini kullandı.

Gündem 27.09.2022, 12:23 27.09.2022, 12:27
HDP'li Hasip Kaplan: İstersem randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği kahvaltı sözünün ardından HDP'den bir kahvaltı çıkışı daha geldi.

HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, istediği zaman randevu almadan Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyledi.

"RANDEVU ALMADAN AKŞENER'E KAHVALTIYA GİDERİM"

Kaplan, Twitter'dan yaptığı açıklamada

"Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener’e kahvaltıya rahat giderim." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA "YANINDAYIZ" DEMİŞTİ

Kaplan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de "Yanındayız" mesajı paylaşmıştı.

#Hasip Kaplan
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