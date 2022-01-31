HDP'li Güzel savunmadan kaçıyor

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç işliyor. F

Fezlekedeki delil ve belgeleri incelemesi için Meclis’te oluşturulan Hazırlık Komisyonu, bugün saat 14.00’te AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplanacak. Hazırlık Komisyonu, Güzel’e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak’a kadar süre vermişti. Ancak HDP’li Semra Güzel, kendisine tanınan süre içinde yazılı savunmasını komisyona sunmadı.

SÖZLÜ SAVUNMA İÇİN SON GÜN

Semra Güzel’in sözlü savunma yapması için verilen süre de bugün doluyor. HDP’li Güzel, talep etmesi durumunda, komisyonda sözlü savunma yapabilecek veya bir milletvekili arkadaşına savunmasını yaptırabilecek.

Ancak kulislerde, Semra Güzel’in sözlü savunmaya da gitmeyeceği, bir ihtimal yerine arkadaşını gönderebileceği konuşuluyor. Eğer Güzel, kendisi ya da bir arkadaşı aracılığıyla savunma yapmazsa komisyon çalışmalarına devam edecek ve dosyadaki deliller üzerinden verilen 1 aylık süre içinde raporunu hazırlayıp TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sunacak.