HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı için süreç işlemeye başladı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hazırlanan iki dokunulmazlık fezlekesini görüşmek için toplandı.

Hazırlanan fezlekeleri incelemek üzere Hazırlık Komisyonu kurulup üyeleri seçildi. Komisyon, başkanı ve sözcüsünü seçerek görevine başlayacak. AK Parti’den 3, CHP ve HDP’den birer kişi olmak üzere 5 kişiden oluşan Hazırlık Komisyonu’nun 1 aylık çalışma süresi olacak.

DELİLLERİ İNCELEYİP RAPOR SUNACAK

Bu süre içinde fezlekede yer alan tüm delil ve belgeler incelenecek. Semra Güzel’in savunması alınıp rapor hazırlanacak. Karma Komisyon da raporu almasının ardından toplanarak kararını verecek. Karma Komisyon’un, HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alması durumunda dosya TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararının alınmasıyla Güzel’le ilgili yargı süreci başlayacak.

YENİ BİLGİ VE BELGELER GELEBİLİR

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Hazırlık Komisyonu’na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem sıhhatli, hem doğru, hem de daha hızlı karar almış olabiliriz. Son söz her zaman savunmanındır. Öyle umuyorum ki Karma Komisyon, yaklaşık 1,5-2 ay içinde çalışmalarını tamamlayacak ve kararını raporla kamuoyuna açıklayacak” dedi.