banner38

HDP'li Güzel için Hazırlık Komisyonu pazartesi günü toplanacak

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak.

Gündem 27.01.2022, 14:08
HDP'li Güzel için Hazırlık Komisyonu pazartesi günü toplanacak

Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, "Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik. Sözlü savunma yapmak isterse 31 Ocak Pazartesi saat 14.00'te toplantı planladık, gelip bizzat yüz yüze savunma yapabilir veya bir milletvekili arkadaşına savunma yaptırabili. Karma Komisyon üyeleri, yeni dosyayı uzman refakatinde inceleyebilir, okuyabilir." dedi. 

Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, süreci AA muhabirine anlattı. Can, "Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik. Sözlü savunmak yapmak isterse 31 Ocak Pazartesi saat 14.00'te toplantı planladık, gelip bizzat yüz yüze savunma yapabilir veya bir milletvekili arkadaşına savunma yaptırabilir. Süreç bu minvalde ilerliyor. Komisyon üyesi arkadaşlarımız dosyaları inceliyorlar. Gerekli değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacaklar." bilgisini verdi.

Can, Hazırlık Komisyonunun, yasal olarak bir aylık süre zarfında gerekli kanaat oluştuktan sonra hazırladığı raporu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a arz edeceğini açıkladı. Semra Güzel'in yazılı savunmasının henüz Hazırlık Komisyonu'na ulaşmadığını bildiren Can, "Savunma kutsal bir hak. Söz savunmanın, biz de dinleyiciyiz. Bekliyoruz." dedi.

- "Karma Komisyon üyeleri, dosyayı uzman refakatinde inceleyebilir"

Semra Güzel ile ilgili iki fezlekenin Hazırlık Komisyonunun gündeminde olduğunun altını çizen Can, şöyle devam etti:

"Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke, bu iki fezlekeye bir ek olarak gelmedi. Müstakilen yeni bir fezlekedir. Meclis Başkanımız, Karma Komisyon'a havale etti. Bu ayrı bir gündemdir. Karma Komisyon, bunu gündemine alır, almaz bunu biz bilemiyoruz. Bizim konumuz değil. Ancak şu vardır ki Karma Komisyon üyeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşmaktadır. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri, dokunulmazlıkla ilgili gelen bütün milletvekilleriyle ilgili fezleke dosyalarını usulü dairesince yerinde gidip inceleyebilir. Biz de gelen o yeni fezleke dosyasını inceleyebiliriz, okuyabiliriz. Komisyon üyelerinin bu noktada bir inisiyatifi, yetkisi vardır. Karma Komisyon üyeleri, bu dosyayı uzman refakatinde inceleyebilir, okuyabilir. Ben de okumayı düşünüyorum."

Hazırlık Komisyonunun, gündemine hakim olduğunu vurgulayan Can, "Yasal süreç devam etmektedir. TBMM'nin itibarı, milletvekilliği makamının itibarı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince soruşturma dosyaları gizlidir. Bu konu üzerinde de gereken hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

#semra güzel #komisyon
Yorumlar (0)
banner35
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11