HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit: "Hesap vereceksin kork, tir tir titriyorsun değil mi?"
HDP'li Garo Paylan, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde izinsiz gösteri yapan HDP'lilere müdahale eden polise yönelik küstah tehditlerde bulundu. Paylan görevini yapan polise karşı parmak sallayarak, 'Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin.' şeklinde tahditte bulundu.
Kadıköy'de izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP'lilere polis ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." sözleriyle tehditler savurdu.
Bir grup, HDP'li partilerinin Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplanmak istedi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, sabah saatlerinde binanın bulunduğu sokağa bağlanan yolları kapatarak izinsiz gösteriye izin vermedi.
HDP'li Garo Paylan'dan polise küstah tehdit: Tir tir titriyorsun değil mi?— Star Gazetesi (@stargazete) December 19, 2022
Paylan görevini yapan polise karşı parmak sallayarak, 'Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin.' şeklinde tahditte bulundu.
POLİSİ TEHDİT ETTİ
Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, parmak sallayarak tehditler savurdu.
Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." ifadelerini kullandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Öte yandan, parti binası önünde toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişiler, minibüslere bindirilerek emniyete götürüldü.
Kaynak: Star
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