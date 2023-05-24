HDP'den Özdağ itirazları: Bizden oy yok

Irkçı ve göçmen düşmanlığıyla bilinen Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasından sonra HDP cephesinden peş peşe itiraz açıklamaları geldi.

HDP'nin gençlik teşkilatı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Özdağ varsa biz yokuz" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da Özdağ'a itiraz etti.

Katırcıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ümit Özdağ iç işleri bakanı mı? Umarım bu saçmalığı yapmazlar! Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım olur ve kaybeder. Bizden söylemesi! Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyım yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar. Bizden söylemesi." dedi.

"ÖZDAĞ VARSA BİZ YOKUZ"

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen destek vereceğini ilan eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den açıklama geldi. HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun" ifadelerine yer verildi.

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi ve taleplerini sıraladı. Kılıçdaroğlu da Özdağ’ın taleplerini dinledikten sonra partililer ile görüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameralar karşısına geçti. Özdağ partisinin ikinci tur kararını açıkladı, protokole bağlı kalınmak şartıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen destek vereceğini ilan eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP den açıklama geldi. HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz!

Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun" ifadelerine yer verildi.