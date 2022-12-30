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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, salavattan rahatsız oldu

HDP'li Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Zil sesini salavatla yer değiştirdiği" gerekçesiyle Okul Müdürü Ahmet Çelebi hakkında Millî Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

Gündem 30.12.2022, 22:03 30.12.2022, 22:06
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, salavattan rahatsız oldu

Diyarbakır'da bir okul müdürünün "zil sesi yerine salavat çaldırdığı" iddiasını Meclis'e taşıyan HDP'li Kemal Bülbül, konuyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığına, okul müdürü hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

İddialara göre, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Piri Reis Ortaokulunda görev yapan Diyarbakır Eğitim-Sen 2 Nolu Şube yöneticisinin, görevini ihmal ettiği gerekçesiyle Okul Müdürü Ahmet Çelebi tarafından görüşülmek üzere idareye çağırıldığı belirtildi.

Okul Müdürü Çelebi'nin, görevini ihmal eden öğretmeni uyarmasının ardından, okul zilinin salavatla değiştirdiği gerekçesiyle, hem okul müdürünü hem de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni P.M'yi HDP'ye şikâyet etti.

HDP'li vekil Kemal Bülbül ise söz konusu "Salavat hazımsızlığı"nı Meclis'e taşıyarak yanıtlaması talebiyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e soru önergesi sundu.

Sunulan soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı ve sosyal medyada Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Piri Reis Ortaokulu Müdürü Ahmet Çelebi'nin iki aydır okulda olur olmaz sebeplerle çalışanlar hakkında tutanak tuttuğuna ve soruşturma açtığına dair haberlere yer verilmektedir.

Haberin ayrıntılarında kutlu doğum haftası sebebiyle okul zilinin sesini salavat yaptığına ve bu duruma itiraz eden Eğitim Sen 2 No'lu Şube Eşbaşkanı hakkında 'Milli ve manevi değerlere hakaret etmekten' İlçe Milli Eğitim marifetiyle soruşturma açtırdığına dair iddialarda bulunulmakta, zil sesinin ne zaman değişeceğini soran öğretmene Okul Müdürü Ahmet Çelebi'nin '10. Yıl Marşı'nın mı çalınmasını isterdiniz?' diye cevap verdiğine dair beyanlara yer verilmektedir.

Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin İlçe Milli Eğitim'e verdiği şikâyet dilekçelerinin işleme alınmadığı, dilekçelerin İlçe Şube Müdürünün talimatıyla alınmak istenmediği, okuldaki P.M. adlı Din Kültürü Öğretmeninin Müdür Ahmet Çelebi ile beraber İHH'nin temsilcisi olarak çalışmalar yaptığı iddia edilmektedir.

Daha önce İstanbul Ümraniye'de bulunan Ticaret Odası İlkokulu'nun zil sesinin de salavat duası olarak değiştirildiği ve velilerle eğitimcilerin duruma tepki gösterdiği, bu uygulamanın açıkça eğitimde laiklik ilkesinin çiğnendiğine, Sünni İslam anlayışının dışında olanlara yönelik bu keyfi ve ayrımcı uygulamaya laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim anlayışına uymadığı için karşı çıktıklarına dair beyanları yazılı ve sosyal basında yer almıştır."

Soru önergesinde Bakanlıkça konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı sorusunu yönelten HDP'li Bülbül, salavat sesine; "laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim anlayışına uymayan ve Sünni İslam anlayışının dışında olanlar açısından ayrımcı bir nitelik taşıyan uygulama" tanımlamasında bulundu.

Kaynak: İLKHA

#HDP #Kemal Bülbül #salavat
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