HDP 6’lı masayı 3 parçaya böldü
CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık” vaadiyle sarsılan 6’lı masada son durum şöyle: CHP, DEVA ve Saadet, HDP’nin masada olmasını istiyor. Gelecek Partisi ile Demokrat Parti, muhafazakâr seçmen karşı çıkar, kaygısıyla kararsız. İYİ Parti, kesinlikle reddediyor.
CHP’li Gürsel Tekin’in “Bakanlık verilebilir” çıkışı ile sarsılan 6’lı masa ortaklarının iştahını yaklaşan seçim öncesi HDP oyları kabartıyor. HDP’nin oy oranını düşünen DEVA Partisi, Saadet Partisi (SP) ve CHP’de konsensüs sağlanırsa masada HDP’nin de bulunması gerektiği yönünde değerlendirmeler dikkat çekiyor. HDP’li bir masa için ise Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’de (DP) kafalar karışık. İYİ Parti ise kesin bir dille HDP’ye karşı çıkıyor.
MESELE SADECE BAKANLIK DEĞİL
CHP’nin başını çektiği 6’lı masa 2 Ekim randevusuna hazırlanırken CHP’li milletvekili Gürsel Tekin’in fitilini ateşlediği HDP’ye bakanlık verilebilir krizini aşmaya çalışıyor. Ancak masada HDP ile ilgili yaşanan sıkıntı bununla sınırlı değil. Edinilen bilgilere göre, 6’lı masada genel merkezler HDP’nin seçimlerde masada olup olmaması konusunda ikilem yaşıyor.
HDP OYLARI İŞTAHLARI KABARTI
DEVA, SP ve CHP’den genel başkan yardımcısı düzeyinde bazı kurmaylar HDP ile seçimlerde tarifini net bir şekilde yapmasalar da iş birliği yapılması düşüncesinde. DEVA’lı kaynaklar TBMM’de bulunan ve oy oranı olan bir partinin desteği seçimlerde avantaj sağlanabilir görüşünde. CHP’den bir kaynak ise adayın HDP’nin oy verebileceği bir isim olması durumunda, oy oranı bakımından büyük avantaj sağlayacak HDP ile dirsek temasında bulunulabileceği görüşünde. Aynı CHP’li kaynak, “Böyle bir durum cumhurbaşkanlığı seçilmelerinde matematiksel olarak öne geçirir” dedi. SP kaynaklar ise, “Meclis’te grubu olan bir partinin desteğinin seçimlerde oy bakımından büyük avantaj sağlayacağını” ifade ediyor.
MUHAFAZAKÂR SEÇMEN İÇİN DEZAVANTAJ
Gelecek Partisi ve DP, HDP’ye karşı soğuk. Gelecek Partili kaynaklar, HDP’nin avantajı olduğu gibi dezavantajının da olabileceğini ifade ederken DP’de ise, “HDP’nin, masada olması seçmen bakımından avantaj ama muhafazakâr seçmen bakımından dezavantaj” değerlendirmeleri yapılıyor. İYİ Parti’de ise Genel Başkan Meral Akşener tarafından ifade edilen, “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” açıklamasından sonra HDP’ye kapılar kapatılmış durumda.
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