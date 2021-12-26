Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere toplam 436 personel alacak.
Gündem 26.12.2021, 13:39 26.12.2021, 13:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı alınacak. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.
Ayrıca, taşra teşkilatı için 250 defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Bakanlık 136 sözleşmeli personel alımı yapacak
Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi.
Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi.
Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.
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