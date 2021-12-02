Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 15 Temmuz'da halka böyle seslendi

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmuştu. O gün binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hain girişimle ilgili Facetime üzerinden halkı sokaklara çağırmasıyla sokaklara döküldü. O gün demokrasi direnişi için sokaklara dökülenlerden biride Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ydi.

O gece Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati vatandaşlarla hain darbecilere karşı demokrasi mücadelesi verdi. Nurettin Nebati, "Arkadaşlar, bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün bu millet darbecilere günün gösterecek. Bugün bu ülkenin lideri, başkomutan, milletin ve ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan" diyor.