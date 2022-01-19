Hazine ve Maliye Bakanı ekonomistlerle bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Ocak cumartesi günü saat 14:30’da piyasa katılımcıları ve ekonomistlerle toplantı yapacak. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.
Gündem 19.01.2022, 09:42
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Ocak Cumartesi günü ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirecek.
Bakan Nebati, iş dünyasının temsilcilerinin ardından geçtiğimiz hafta da iş dünyasının kadın temsilcileri ile bir araya gelmişti. İş kadınları yapılan ve yaklaşık 5,5 saat süren toplantıda Bakan Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptı. Toplantıda, kadın istihdamının artırılmasına ilişkin hedefler de değerlendirildi.
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