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"Hazar kaynaklarının uluslararası piyasalara arzı konusunu son derece önemsiyoruz"

Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye olarak, Hazar kaynaklarının uluslararası piyasalara arzı konusunu son derece önemsiyoruz. Dış politikamız ile uyumlu olarak, bölgede arz güvenliğinin sağlanması ve kaynak çeşitlendirmesi hususlarında birçok girişimde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Gündem 28.03.2022, 17:52
"Hazar kaynaklarının uluslararası piyasalara arzı konusunu son derece önemsiyoruz"

Oktay, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, 156 milyonun üzerinde bir nüfusa ve toplam 1 trilyon doların üzerinde gayri safi hasılaya sahip Türk dünyasının hem kendi arasında hem de üçüncü ülkelerle gerçekleştireceği iş birliğinin, bölgesel kalkınma açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Enerji alanındaki potansiyelin, bölgede kazan kazan temelinde atılacak ortaklık adımlarının başında geldiğini vurgulayan Oktay, 39 milyar varillik petrolü ile dünyadaki kaynakların yüzde 2'den fazlasını ve 25 trilyon metre küplük doğal gazı ile dünya gaz kaynaklarının yüzde 13'ünü Orta Asya bölgesinin ihtiva ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Kazakistan'dan Türkmenistan'a, Azerbaycan'dan Özbekistan'a kadar halihazırda büyük miktarda kanıtlanmış rezerve sahip olan ve bu sayede birer enerji ihracatçısı olan ülkelerde, keşfi beklenen çok daha büyük potansiyeller olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada yaşanan enerji gerilimleri ve yükselen enerji fiyatlarının tüm küresel dengeleri nasıl etkilediği göz önünde bulundurulduğunda, Avrasya'nın jeostratejik önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Ezeli ve ebedi kardeşlik bağlarımızın olduğu Türk dünyası ülkeleriyle diğer pek çok alanda olduğu gibi enerji alanında da iş birliklerini geliştirmek yönünde gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi özellikle Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile karşılıklı güvene dayanan, uzun vadeli ve büyük ölçekte ortak enerji projelerimiz bulunmakta. Türkiye olarak, Hazar kaynaklarının uluslararası piyasalara arzı konusunu son derece önemsiyoruz. Dış politikamız ile uyumlu olarak, bölgede arz güvenliğinin sağlanması ve kaynak çeşitlendirmesi hususlarında birçok girişimde bulunuyoruz."

"Azerbaycan'ın Yeşil Enerji projelerine desteğimizi de veriyoruz"

Azerbaycan ile gerçekleştirilen BTE (Bakü-Tiflis-Erzurum), BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) ve TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) gibi büyük altyapı projelerinin, yalnızca iki ülkenin değil, bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Oktay, Azerbaycan ile yakın zamana kadar hidrokarbon temelinde ilerleyen iş birliğini, yenilenebilir enerji alanına da yaydıklarını anlattı.

Fuat Oktay, "Karabağ Zaferinin ardından Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgelerinde başlatılan Yeşil Enerji projelerine desteğimizi de veriyoruz. Diğer yandan ülkemiz, enerji alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi Azerbaycan'ın ilgili kurumları ile paylaşmakta ve enerji alanında nitelikli insan gücünün geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Ayrıca, hidrokarbon rezervleri açısından son derece zengin olan Türkmenistan'ın gerek hidrokarbon gerek yenilenebilir enerji alanında attığı adımlarda yanında oluyoruz." dedi.

"Özbekistan'da madencilik alanında çalışmalar yürütüyoruz"

Özbekistan ile Türkiye arasındaki iş birliği kapsamında, Özbekistan'da uluslararası standartlarda bir maden analiz laboratuvarı inşa edildiğini belirten Oktay, bu ülkede, MTA Taşkent Mining Şirketi ile madencilik alanında çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Oktay, Özbekistan'daki enerji iş birliklerini yeni sahalarda da sürdürme konusunda gerekli girişimlere devam edildiğini bildirdi.

Kazakistan'da önümüzdeki dönemde, MTA'ya bağlı bir alt şirketin kurulması, her iki ülkenin hidrokarbon şirketleri arasında iş birliğinin başlatılması gibi hedeflerle Kazakistan ile enerji ilişkilerine ivme kazandırmak istediklerini aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Ayrıca, Kırgızistan ile imzalamış olduğumuz 'Madencilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' ile madencilik alanında ve yenilenebilir enerji alanında tecrübe ve bilgi paylaşımı çalışmalarımız devam ediyor. Karma Ekonomik Komisyon Eş Başkanlığını yürüttüğüm kardeş ülkeler, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile kazan kazan temelinde enerji projelerini bizzat yakından takip ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri başta olmak üzere Avrasya'da kurduğumuz iş birlikleri, kar amacına değil, kardeşlik bağlarına dayanmaktadır ve enerji alanında da yine bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"İklim değişikliği dünyamızın hem bugününü hem de yarınlarını tehdit etmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iklim değişikliği ile mücadelede önem arz eden sera gazı emisyonlarının yüzde 72'sinin enerji sektörü kaynaklı olduğunun altını çizerek, "İklim değişikliği olgusu dünyamızın hem bugününü hem de yarınlarını tehdit etmektedir." dedi.

Enerji sektörüne dair küresel gündemin, "iklim değişikliği ile mücadele"ye dönüştüğünü vurgulayan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Yeşil Kalkınma Devrimi çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdam politikalarında köklü değişiklik yapmayı gerektiren 2053 karbon nötr hedefini ilan etmiştir. Enerji sektörünün iklim değişikliği ile mücadelede ön plana çıkan araçları yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve enerji verimliliğidir. Bu esaslar doğrultusunda oluşturulan enerji politikaları sayesinde, 2002'de 12 bin megavat seviyelerinde olan ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücü 2022 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 53 bin 894 megavata çıkarılmıştır.

Türk dünyasının yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında önemli bir potansiyeli, ülkemizin ise güçlü bir bilgi birikimi ve tecrübesi bulunmaktadır. Türkiye'nin doğal gaz ve petrol boru hatlarının birleşim noktasında olması, yenilenebilir enerji potansiyeli ve enerji piyasaları alanında kat ettiği mesafeler potansiyel iş birliklerine fırsatlar sunmaktadır. Bu kongre vesilesiyle sizlerden beklentimiz, ikili ve çok taraflı, nokta atışı iş birliği önerilerini bizlerle paylaşmanız, durum ve ihtiyaç analizlerini hemen harekete geçebilecek şekilde çözüm önerileriyle ortaya koymanızdır. 'Yeşil hidrojen' alanında çalışmaları devam eden yol haritamıza girdi sağlamanızı özellikle arzu ediyoruz. Kongrenin sonuçlarını bizler de yakından takip ediyor olacağız. Bölgede enerji alanında atacağımız ortak adımlara vereceğiniz her bir katkı, kadim tarihi değerlerimize, ezeli kardeşliğimize ve ilişkilerimizin yarınlarına büyük katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA
#Fuat Oktay #ürkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi
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