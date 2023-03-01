Hayri Yaşar Karagülle neden öldü, hastalığı var mıydı soruları başta yakınları ve sevdikleri olmak üzere birçok kişi tarafından merakla soruluyor.

Karadaniz müziğinin önde gelen isimleri arasında yer alan Karagülle'nin ölüm haberi sevenlerini üzdü. Peki, Hayri Yaşar Karagülle neden öldü?

HAYRİ YAŞAR KARAGÜLLE NEDEN ÖLDÜ?

Karadeniz geleneksel müziğinin, aşıklama ve ozan geleneğinin son temsilcilerinden Trabzon Düzköylü Hayri Yaşar Karagülle, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek tüm sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Hayri Yaşar, yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı.

Neşeli ve esprili kişiliği, sevenleriyle kurduğu samimi diyalogları ve özellikle horon havaları konusundaki başarısı ile gönüllerde taht kuran Hayri Yaşar Karagülle; bugün (28 Şubat 2023 Salı) memleketi Trabzon’un Düzköy İlçesi‘nde toprağa verilecek…

1954 doğumlu olan Hayri Yaşar Karagülle‘nin Karadeniz yöre türküleri ile ilgili çok sayıda albümü bulunmaktadır.

Kemençe yanında kaval enstrümanını da ustalıkla icra eden Hayri Yaşar Karagülle’nin vefatı hayranlarını üzdüğü kadar Karadeniz Müzik camiasını da derinden yaralamıştır.

Zira pek çok sanatçıya beste ve müzikleriyle destek veren Hayri Yaşar’ın vefatı, müzik camiası için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.