Haylaz öğrenci "Pele" okulun maskotu oldu
Edirne'de öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla sahiplenilen "Pele" adlı sokak köpeği, okulda öğrencilerin maskotu oldu.
Edirne'deki Mithatpaşa Ortaokulu idarecileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehir Gönüllüleri Vakfının "Sevimli Dostlarımız 22 Projesi" kapsamında bir sokak köpeği sahiplendi.
Aşı ve bakımları yapıldıktan sonra okula teslim edilen, top oynamayı çok sevdiği için öğrencilerin "Pele" adını verdiği köpek, okulun maskotu oldu. Zaman zaman sınıflara da giren "Pele", ders aralarında okul bahçesinde çocuklarla oynuyor.
Öğrencilere eşlik ediyor
Öğrenci Muhammet Ali Kısaç, "Pele"yi çok sevdiklerini ve boş zamanlarında sürekli onunla oynadıklarını söyledi.
Daha önce sokak köpeklerinden korktuğunu, "Pele" sayesinde korkusunu aştığını anlatan Kısaç, "Onu çok seviyoruz, o da bazen derslere girip bize eşlik ediyor. Ona yemek, su veriyoruz" dedi.
Kısaç, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının aç kaldığını, herkesin evinin önüne bir kap yemek ve su koyması gerektiğini söyledi.
Okuldaki tüm öğrencilerin "Pele"yi çok sevdiğini belirten öğrenci Ahmet Furkan Çapa, "Pele" ile oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını, köpeği her gün görebilmek için okula daha heyecanlı geldiklerini anlattı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Fenerbahçe
|21
|33
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Tuzlaspor
|20
|25
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|23
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|20
|23
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11