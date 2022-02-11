Haydar Dümen hayatını kaybetti
Posta Gazetesi köşe yazarı ve Psikiatrist Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Gündem 11.02.2022, 14:00 11.02.2022, 14:04
Dümen'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama gazeteci yazar Mehmet Coşkundeniz'den geldi. Deniz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Dümen'in korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada Coşkundeniz şu ifadeleri kullandı;
"Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın..."
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