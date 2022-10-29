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Hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek

Devlet yaşamını yitiren madenci aileleri için harekete geçti. Yeni düzenlemeyle yaşamını yitiren madenci ailelerinin SGK'ya olan prim borçları silinecek.

Gündem 29.10.2022, 10:35
Hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek

Yapılacak destekten Haziran 2003-Mayıs 2014 tarihleri arasındaki kazalarda yaşamını yitiren madencilerin aileleri de yararlanacak. Düzenlemeye göre, kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen madencilerin ailelerine, hiçbir koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak.
Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ödenecek.

HEM AYLIK HEM ÖLÜM GELİRİ

Mevcut uygulamada SSK'lı çalışanlara ölüm aylığı bağlamak için 5 yıl sigortalı olma, 900 prim günü gerekiyor. Prim gününün fiili çalışmayla elde edilmesi zorunluluğu bulunduğu için borçlanma ile kazanılan günler dahil edilmiyor.

Yapılan düzenlemeyle madencilerin SGK'ya olan prim borçları da silinecek. Yürürlükteki düzenlemede çocuklarından anne babaya ölüm aylığı için her türlü kazanç ve irattan elde edilen gelirin asgari ücretin net tutarından daha az olması, SGK'dan aylık, gelir bağlanmaması gerekiyor.

YAZILI BAŞVURU YAPILMASI ZORUNLU

Hak sahiplerinin yasa değişikliğinden yararlanarak ölüm aylığı bağlatabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı talepte bulunmaları gerekiyor. Talepte bulunanlara, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere gelir ve aylık bağlanacak.

Geçmişe yönelik ödeme yapılmayacak. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanınacak. Ölen kişinin yakınlarından biri kamuda sürekli işçi olarak istihdam edilecek.

İstihdam hakkından sırasıyla eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri yararlanacak.

Sabah 

#madenci #madenci aileleri #prim
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