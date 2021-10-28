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Hayalet tekne operasyonu!

İstanbul Boğazı ve Haliç’te kaçak midye avcılığında kullanılan teknelere yönelik operasyon düzenlendi. Deniz Liman Şubesi ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri çok sayıda tekneye el koydu.

Gündem 28.10.2021, 12:53 28.10.2021, 13:41
Hayalet tekne operasyonu!

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hayalet tekne operasyonu düzenledi.

TÜM BOĞAZ TERMAL KAMERALARLA TARANDI

Deniz polis, İstanbul Boğazı ve Haliç’in tüm kıyılarını gece görüşlü termal kameralarla taradı… Kaçakçılar tarafından kaçak midye avcılığında kullanılan tekneler tek tek tespit edildi….

HAYALET TEKNELERE EL KONULDU

Kaçak midye avcılığında kullanılan çok sayıda tekneye el konuldu. Böylece kaçak avcılığın önüne geçilmiş oldu.

MİDYELER DENİZ SALYASI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, İstanbul’da midye yetiştiriciliğinin Karadeniz kıyısı, Şile ve Umuryeri’nde belli bölgelerin ayrıldığını onun haricinde İstanbul Boğazı ve Haliç’te midye avcılığının yasak olduğunu belirtiyor. Midyeler, denizleri temizleyerek “deniz salyası” oluşumunu engelliyor.

KAÇAK AVCILIK İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Midyelerin yetiştirildiği yerin son derece temiz olması gerekiyor, her hafta sudan numune alınarak temizliğin kontrolünün sağlanmalı, insan sağlığını tehdit eden mikroorganizma veya bakteri durumunda üretimin hemen durdurulması gerekiyor.

#midye #Haliç
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