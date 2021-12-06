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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada mütalaa açıklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.

Gündem 06.12.2021, 18:55
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada mütalaa açıklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması devam ediyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C, Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

Yoklama yapılmasının ardından celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi.

7 sanığa 2 yıl 8'er aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis istemi

Taraf avukatlarının mahkeme dosyasına gelen belgelere ilişkin beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaasında 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, sanıklar Yaşar C. ile Hasan Ali V'nin tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz alan müşteki avukatları, mütalaaya katılmadıklarını, sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılması gerektiğini dile getirerek, esas hakkındaki savunmaları hazırlamaları için süre talebinde bulundu.

Biri fabrika sahibi iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yaşar C. ve Hasan Ali V'nin avukatları da mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre ve müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklar ve avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Yaşar C. de mütalaayı ve bilirkişi raporunu kabul etmediğini ifade ederek, duruşmalara gelmek istemediğini çünkü duruşmalardan döndükten sonra 15 gün karantina koğuşunda kaldıklarını, bu nedenle duruşmalara SEGBİS ile katılmak istediğini aktardı.

Sanık Hasan Ali V. de tahliye ve süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yaşar C. ve Hasan Ali V'nin bu hallerinin devamına karar verdi.

Taraflara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan iş güvenliği uzmanı Aslı B'nin ikinci celsede adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itirazı üzerine tutuklanmış, bu sanıklar avukatlarının talebi üzerine ise yeniden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
#sakarya #havai fişek fabrikası #mütalaa
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