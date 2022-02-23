Hava kirliliği tehlikeli boyutta

İstanbul’da hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, her şehrin hava kalitesini ölçtü. Verilere göre, İstanbul’un 8 ilçesinde, diğerlerine göre çok daha fazla kirlilik mevcut. Bunda en büyük etken motorlu taşıtlar.

Havası en kirli ilçelerin başında Kağıthane geliyor. Onu, Esenler, Kadıköy, Ümraniye, Başakşehir, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Avcılar izliyor.

Havanın kirli olması trafik yoğunluğuna göre değişiyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliğinin daha çok olduğu gözlemleniyor.

"İstanbul'da 4,5 milyon motorlu araç var"

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, “Bu metropolde 4,5 milyon kadar motorlu araç var. Bunların 3,2 milyonu otomobiller. Bu otomobillerin yüzde 41'i kadarı da dizelli araçlar. Çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir tanesi dizel araçların bu kadar serbestçe şehrin her noktasına girebilmeleri bunun önlenmesi lazım" diye konuştu.

Verilere göre havası kirli olan ilçeler aynı zamanda araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler. Havası temiz ilçelerin ise rüzgara açık noktalarda olduğu tespit edildi.