Hava kirliliği tehlikeli boyutta
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un havası en kirli ilçelerini açıkladı. İlk sırada yer alan Kağıthane’yi Esenler ve Kadıköy izliyor. Hava kirliliğinin başlıca nedeni ise trafik yoğunluğu.
İstanbul’da hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, her şehrin hava kalitesini ölçtü. Verilere göre, İstanbul’un 8 ilçesinde, diğerlerine göre çok daha fazla kirlilik mevcut. Bunda en büyük etken motorlu taşıtlar.
Havası en kirli ilçelerin başında Kağıthane geliyor. Onu, Esenler, Kadıköy, Ümraniye, Başakşehir, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Avcılar izliyor.
Havanın kirli olması trafik yoğunluğuna göre değişiyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliğinin daha çok olduğu gözlemleniyor.
"İstanbul'da 4,5 milyon motorlu araç var"
Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, “Bu metropolde 4,5 milyon kadar motorlu araç var. Bunların 3,2 milyonu otomobiller. Bu otomobillerin yüzde 41'i kadarı da dizelli araçlar. Çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir tanesi dizel araçların bu kadar serbestçe şehrin her noktasına girebilmeleri bunun önlenmesi lazım" diye konuştu.
Verilere göre havası kirli olan ilçeler aynı zamanda araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler. Havası temiz ilçelerin ise rüzgara açık noktalarda olduğu tespit edildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
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|P
|1. Trabzonspor
|26
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|2. Konyaspor
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|3. Başakşehir
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|4. Adana Demirspor
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|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
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|26
|39
|9. Kayserispor
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|38
|10. Karagümrük
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|36
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|25
|35
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|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
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|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
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|25
|16
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
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|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15