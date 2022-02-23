Hatay’da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Hatay’ın Defne ilçesinde müstakil tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündem 23.02.2022, 21:37
Toygarlı Mahallesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
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