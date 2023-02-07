Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Çok sayıda ölüm haberi geliyor.

HATAY MÜFTÜSÜ HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04:17'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinde ölenlerin arasında Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin de yer aldığı öğrenildi.