Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde yaşamını yitirdi
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve sabah saatlerinde 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi sonucunda, Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili yaşamını yitirdi.
Gündem 07.02.2023, 00:33
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Çok sayıda ölüm haberi geliyor.
HATAY MÜFTÜSÜ HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04:17'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinde ölenlerin arasında Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin de yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: Yeni Şafak
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