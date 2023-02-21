"Hatay'daki barajlarda sorun yok"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında güvenliği tehdit eden bir durumun oluşmadığını bildirdi.
Gündem 21.02.2023, 00:22
Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hatay merkezli depremin ardından DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini belirten Kirişci, "İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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