"Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta"
Milli Savunma Bakanı Akar, "Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar." dedi.
Gündem 09.02.2023, 22:19
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca, "Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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