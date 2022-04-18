Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gündem 18.04.2022, 07:14
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dörtyol ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, gece saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın bölgesine ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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