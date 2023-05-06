Hatay'da facia, ölü ve yaralılar var
Hatay'da asker uğurlama eğlencesi yapan gençlerin arasına dalan kamyon en az 6 kişinin ölümüne neden oldu.
Hatay son dakika asker eğlencesi kazası... Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesi yapan gençlerin arasına daldı. Yaşanan faciada ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi ise yaralandı. Kamyonun kalabalığa dalmasından sonra patlamalar yaşandı. Olay yerinde alev topuna dönen kamyon nedeniyle can pazarı yaşandı.
Türkiye Hatay'dan gelen facia haberiyle sarsıldı. Hatay'da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı. İlk belirlemelere olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Antakya ile Kırıkhan ilçeleri arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana gelen kazada İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı.
Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon önüne kattığı araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.
12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor.
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