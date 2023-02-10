Hatay'da depremlerin ardından ilk cuma namazı kılındı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Fatih Camisi depremlerde hasar gördü. Depremlerden sonraki ilk cuma namazını kılmak için bu camiye gelenler, avluya serdikleri halı, kilim ve seccadelerin üstünde saf tuttu.

Cemaat, hutbenin ardından cuma namazını eda etti.