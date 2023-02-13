Hatay'da Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı
Hatay'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.
Gündem 13.02.2023, 23:48
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren depremler sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.
Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda çalışmaların değerlendirildiği, sahadaki son durumun ele alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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