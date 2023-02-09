Hatay'da 66 saat sonra 7 aylık bebek enkazdan kurtarıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderilen arama kurtarma ekibi, Hatay'da görevlendirildi.

AFAD koordinasyonunda, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan bir binaya yönlendirilen ekipler, enkazdan 7 aylık bebeği kurtardı.

Ekipler, molozların arasından çıkardıkları bebeği, ambulansa götürerek ilk müdahalesini yaptı.