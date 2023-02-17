Hatay'da 261. saatte 2 mucize kurtuluş
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 12. güne girildi. Antakya'da Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.
Gündem 17.02.2023, 01:50
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 12. güne girildi. 260 saati aşan süre sonunda mucizeler gerçekleşmeye devam ediyor...
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.
Kaynak: Haber7
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