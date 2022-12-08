Hastasını morfin bağımlısı yaptı: Doktora 700 bin TL kaptırdı

Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinde çalışan doktor, iddiaya göre böbrek ağrısı şikayetiyle tedavi olmaya gelen hastasını morfin bağımlısı haline getirdi. Olay geçtiğimiz eylül ayında yaşandı. İddiaya göre Erol Y. (25) isimli vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi. Hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi. Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı. Hasta Erol Y. bağımlı hale gelince Doktor Muzaffer B., başka çözümler önerdi. Dışarıdan temin edilen morfin, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında Erol Y.’ye verildi. Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire Musa K., hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti.

Erol Y. günlük 3 bin TL’yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hasta Erol Y.’nin eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı. E.Y., avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Erol Y., “Beni bağımlı yaptılar. Toplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var.” dedi. Yaşananları doğrulayan tıp merkezi, Muzaffer B. ve Musa K.’nin ilişiğini kesti.