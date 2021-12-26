Hasta çocuğun imdadına jandarma yetişti
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gündem 26.12.2021, 17:05
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Kozluköy köyü İhsaniye Mahallesi'nde oturan anne C.C, 4 yaşındaki kızı E.C'nin yüksek ateş ve kusma nedeniyle rahatsızlandığını belirterek, jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine hareket geçen ekipler, arazi aracıyla eve ulaştı.
Ekipler, E.C ve ailesini güvenli şekilde Rüzgarlı Meşe Çocuk Hastanesi'ne yetiştirdi.
Burada tedavi altına alınan E.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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