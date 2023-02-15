Hassas burunlu köpek 'Alfa' depremzedelere umut oldu
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) özel eğitimli köpeklerinden "Alfa", Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerin en büyük yardımcısı oldu.
Gündem 15.02.2023, 09:14
Arama ve kurtarma ekipleri "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde enkaz altındakileri çıkarmak için adeta zamanla yarışıyor.
Arama kurtarma köpekleri de enkaz altında bulunanların yerinin tespiti konusunda ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor.
Hassas burunlu köpek 'Alfa' depremzedelere umut oldu
JÖAK'ın arama kurtarma köpeği 2,5 yaşındaki "Alfa" da depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ta görev aldı.
"Alfa"nın yönlendirmesiyle ekipler enkaz altından 20 yaralı çıkardı.
"Alfa"nın da aralarında olduğu arama kurtarma köpeklerine, depremzedeler de ilgi gösteriyor.
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