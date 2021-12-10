Haşim Yanar BBP'den istifa etti

Yanar bugün kuruluş başvurusu yapılacak Milli Yol Partisi'ne katılacağını duyurdu.

BBP'de ayrılık bugün resmileşiyor. Parti içi muhalefette yer alan isimler tarafından bugün Milli Yol Partisi kuruluşu için resmi başvuru yapılacak. Başvuru öncesinde Twitter hesabında bir açıklama yapan ve Ekim 2020'de yapılan son kongrede Genel Başkan Mustafa Destici ile yarışa giren Haşim Yanar'dan istifa açıklaması geldi. "Uraç bozuldu diye de yoldan dönecek, dava sorumluluğumuzdan vaz geçecek değiliz" diyen Yanar'ın şunları söyledi:

'TAMİR MÜMKÜN DEĞİLSE...'

“Genel Başkan adayı olduğum bugünkü Büyük Birlik Partisi; yaşanan bunca haksız, hukuksuz ve insafsız uygulamaları nedeniyle siyasi ve hukuki meşruiyetini yitirmiştir. Bize göre partiler davaları yaşatmak için kullanılan araç olma özelliğinden başka bir anlam taşımamaktadır. Bu itibarla; yanlışı düzeltme noktasında meşru mücadele yolunuz tıkanmışsa, yapacağınız şey bozulmuş araçlarınızı tamir etmektir, tamirle düzelmesi mümkün değilse de değiştirmektir. Dolayısı ile araç bozuldu diye de yoldan dönecek, dava sorumluluğumuzdan vazgeçecek değiliz. Davamızı yaşatma noktasındaki sorumluluğumu kurucuları arasında yer alacağım Milli Yol Partisi'nde bi hakkın icra etmek üzere, üzülerek 'istifa' ettiğimi beyan ediyorum."Yanar ayrıca yeni parti için bugün saat 14.00'de İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesi verileceğini ve kendisini de siyasete Milli Yol Partisi'nde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Duvar