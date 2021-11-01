Haşim Bayram toprağa verildi
Dün 70 yaşında vefat eden iş adamı Haşim Bayram'ın cenazesi Konya'da Üçler Mezarlığında dualarla toprağa verildi.
70 yaşında hayata veda eden Haşim Bayram'ın naaşı öğle saatlerinde Hacıveyis Camiine getirildi.
Cenazeye, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Başkanvekili Nurettin Kılıç, KONTV İcra Kurulu Üyesi İlker Özkan, Konya Eski Baro Başkanı Hasip Şenalp, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, siyasiler, bürokratlar, iş adamları, sporcular, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.
Burada önce sevenlerinden helallik alındı. Cenaze namazını öğle namazına müteakip Konya Eski İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu kıldırdı.
Ardından Haşim Bayram Hoca, sevenlerinin omzunda Üçler Mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Konhaber
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