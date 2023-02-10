Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşlarımız adres ve tc kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.

Afet konut seferberliği

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini başlatacağız."

Ayrıntılar geliyor...