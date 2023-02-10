Hasar tespit sitesi devrede
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi.
Gündem 10.02.2023, 10:57 10.02.2023, 10:58
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde:
"Vatandaşlarımız adres ve tc kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.
Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.
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